به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سروستان گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار، تیم سیار پایگاه انتقال خون فسا در شهرستان مستقر و مردم پرشور و نوعدوست این شهرستان ۶۰ واحد خون اهدا کردند.

سیداحمد‌قریشی افزود: مشارکت در اهدای خون، نمادی از همبستگی اجتماعی و ایفای نقش موثر در سلامت جامعه است؛ اقدامی ساده، اما حیاتی که مهر و انسانیت را در بستر خدمت داوطلبانه به نمایش می‌گذارد.