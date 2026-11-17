

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های شطرنج آزاد کشور‌های عضو شانگهای در مسکو، تیم دختران ایران متشکل از مبینا علی‌نسب و آنوشا مهدیان با عملکردی درخشان توانست عنوان قهرمانی رقابت‌های تیمی رپید را از آن خود کند و بر سکوی نخست این مسابقات بایستد.

همچنین تیم پسران کشورمان متشکل از رضا مهدوی و آرش داغلی عنوان سومی این بخش را به دست آورد و صاحب نشان برنز شد.

بدین ترتیب شمار مدال‌های شطرنج کاروان ایران در این دوره از مسابقات به پنج مدال رسید. همچنین این مدال، چهارمین مدال طلای کاروان ورزش ایران در رقابت‌های کاپ آزاد کشور‌های عضو شانگهای محسوب می‌شود.

این بازی‌ها با شرکت ۲۱ کشور و در ۱۲ رشته در شهر مسکو روسیه برگزار می‌شود.