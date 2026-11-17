بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، عصر امروز دوشنبه ۲۶ آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های ملاثانی، هندیجان، اهواز، آغاجاری، دزفول، شوشتر و شادگان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۸ امروز سه شنبه بیست و ششم آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های ملاثانی ۱۶۱ و هندیجان ۱۵۹ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های اهواز ۱۴۶، آغاجاری ۱۲۷، دزفول ۱۲۲، شوشتر ۱۲۱، شادگان ۱۰۷ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.