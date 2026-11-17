به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، از فعالان برجسته حوزه کتاب و خانواده‌های پیشگام در مطالعه در استان قم تقدیر شد. در این نشست، با تمرکز بر گسترش دسترسی به منابع آموزشی در مناطق محروم، از آغاز به‌کار نخستین کتابخانه سیار استان در بخش جعفرآباد خبر داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، در جریان مراسم برگزاری هفته کتاب، از ۱۲ نفر از فعالان شاخص حوزه کتاب در گروه‌های سنی کودک، نوجوان، جوان، پیشکسوتان و همچنین خانواده‌های نمونه که نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه داشته‌اند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

محمد غفاری، مدیر کتابخانه‌های عمومی استان قم، با بررسی وضعیت زیرساخت‌های فرهنگی استان، با اشاره به دارا بودن ۲۸ باب کتابخانه و بیش از ۳۰ هزار عضو فعال، از یک گام عملی در جهت توسعه عدالت فرهنگی خبر داد.

وی اعلام کرد: نخستین کتابخانه سیار استان با ظرفیت ۱۰ هزار جلد کتاب، هم‌اکنون در اختیار اهالی پنج روستای بخش جعفرآباد قرار گرفته است تا امکان دسترسی مستقیم روستاییان به منابع علمی و فرهنگی فراهم شود.