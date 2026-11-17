به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌ومیاندشت گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر جابه‌جایی و عرضه خارج از شبکه مقدار قابل توجهی ماهی در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ احمد سپهوند افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترل محور‌های مواصلاتی، خودروی حامل محموله ماهی را شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌ومیاندشت ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۲ تن و ۲۰۰ کیلوگرم ماهی قزل‌آلا کشف شد که بدون برخورداری از مجوز‌های بهداشتی و خارج از شبکه رسمی توزیع حمل می‌شد.

سپهوند با اشاره به شناسایی یک متهم در ارتباط با این پرونده افزود: فرد شناسایی‌شده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر برخورد پلیس با تخلفات مرتبط با عرضه و توزیع کالا‌های تهدیدکننده سلامت عمومی گفت: پلیس با افرادی که برای کسب منافع مادی، ضوابط قانونی را نادیده می‌گیرند و سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، در چارچوب قانون برخورد می‌کند.