در جریان اجرای طرح تشدید نظارت بر مشاوران املاک در شهرستان بهارستان، ۱۱ واحد صنفی به دلیل بی‌توجهی به اخطارهای قبلی پلمب و برای ۳۰ واحد دیگر نیز اخطاریه مهر و موم صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اجرای طرح تشدید نظارت بر مشاوران املاک در شهرستان بهارستان، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی از ۶۵ واحد صنفی در مناطق گلستان و بوستان بازدید کردند.

در جریان این بازرسی‌ها، برای ۳۰ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن ضوابط انتظامی اخطاریه مهر و موم صادر شد و ۱۱ واحد متخلف نیز به دلیل بی‌توجهی به اخطارهای قبلی مهر و موم شدند.