۷۰۰ اثر با محور اصلاح رفتار جامعه با افراد دارای معلولیت، به جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر نهمین جشنواره رسانه‌ای معلولان ظهر امروز در آیین رونمایی از پوستر نهمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان گفت:امسال با وجود کاهش تبلیغات، تعداد آثار ارسالی در مقایسه با سال گذشته ۸۰ درصد افزایش داشته و بیش از ۷۰۰ اثر از ۲۸۵ شرکت‌کننده در ۲۹ استان کشور به دبیرخانه رسیده است.

منصور گلناری افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۱۷۹ نفر دارای معلولیت و ۱۰۶ نفر بدون معلولیت هستند و در مجموع ۸۰ نفر در بخش‌های مختلف به‌عنوان برگزیده انتخاب شده‌اند که در مراسم اختتامیه تقدیر خواهند شد.

دبیر جشنواره با بیان اینکه محور اصلی این دوره اصلاح رفتار جامعه با افراد دارای معلولیت است، گفت: مناسب‌سازی معابر، ساختمان‌ها و فضا‌های عمومی ضروری است، اما در کنار آن باید به رفتار‌های اجتماعی نیز توجه شود؛ چراکه افراد دارای معلولیت گاهی حتی در محیط خانواده و هنگام استفاده از خدمات عمومی با برخورد‌های نامناسب مواجه می‌شوند.

منصور گلناری با اشاره به شعار امسال جشنواره با عنوان «من را بیاموز» گفت: هدف این است که جامعه با شناخت بهتر شرایط و نیاز‌های افراد دارای معلولیت، شیوه صحیح تعامل با آنها را بیاموزد و زمینه حضور برابر این افراد در محیط‌های اجتماعی فراهم شود.

وی با اشاره به قالب‌های مختلف آثار ارسالی افزود: پادکست، داستان، شعر، دل‌نوشته، عکس، نماهنگ، مصاحبه، مقاله، گزارش مکتوب و تصویری و اینفوگرافیک از جمله بخش‌های این دوره هستند، همچنین حدود ۵۵ درصد آثار دریافتی به روایت زندگی واقعی افراد دارای معلولیت اختصاص دارد.

گلناری از اضافه‌شدن جایزه‌ای با عنوان «سحر» به این دوره خبر داد و گفت: این جایزه با هدف حمایت از افراد دارای معلولیت فعال در حوزه تألیف و نشر کتاب طراحی شده و به بهترین کتاب منتشرشده در حوزه معلولیت که نویسنده آن از جامعه افراد دارای معلولیت باشد، تعلق می‌گیرد.

وی با اشاره به نام‌گذاری این جایزه به یاد زنده‌یاد سحر مشایخی، از همراهان نخستین دوره‌های جشنواره، افزود: تاکنون هشت کتاب به دبیرخانه رسیده و یکی از آنها به‌عنوان اثر برگزیده انتخاب می‌شود، جایزه نقدی این بخش نیز با حمایت خانواده زنده‌یاد مشایخی تأمین شده است.

دبیر جشنواره همچنین با اشاره به مشکلات تأمین اسکان شرکت‌کنندگان شهرستانی گفت: امسال به دلیل شرایط خاص کشور و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، امکان اسکان شرکت‌کنندگان مانند سال‌های گذشته فراهم نشد، اما مدیرکل بهزیستی استان برای همکاری در تأمین اسکان اعلام آمادگی کرده است.

گلناری از برنامه‌ریزی برای توسعه جشنواره در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی خبر داد و گفت: برای برگزاری چهار جشنواره منطقه‌ای در نقاط مختلف کشور، حدود پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون تأمین نشده است.

مراسم اختتامیه نهمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان چهارشنبه (۴ آذر) در اصفهان برگزار می‌شود و به گفته دبیر جشنواره، آثار رسیده پس از اختتامیه در فضای مجازی و سایت جشنواره در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.