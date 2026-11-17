آیت‌الله جعفر سبحانی درپی ارتحال آیت الله العظمی وحید خراسانی، گفت: آن مرجع عالیقدر در طول عمر در ارشاد و هدایت مردم تلاش مؤثرى داشت و در حوزه علمیه در قلمرو تعلیم، شخصیت هاى علمى را پرورش داد که هر کدام چراغى از علم و دانش هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله جعفر سبحانی به مناسبت ارتحال مرجع عالیقدر و فقیه وارسته آیت الله العظمی وحید خراسانی پیامی صادر کرد و گفت: درگذشت عالم ربانى مرجع عالیقدر آیت اللّه العظمى آقاى وحید خراسانى (قدس سره) تأثر و تأسف همگانى را برانگیخت.

آن مرجع عالیقدر در طول عمر در ارشاد و هدایت مردم تلاش مؤثرى داشت و در حوزه علمیه در قلمرو تعلیم، شخصیت هاى علمى را پرورش داد که هر کدام چراغى از علم و دانش هستند.

به همین مناسبت مراتب تسلیت خود را به محضر ولى اللّه الأعظم ولى عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) و بزرگان حوزه علمیه و تمامی علاقمندان تقدیم مى داریم.

براى روح پاک آن مرجع عظیم الشأن رضوان و رحمت واسعه الهى و براى بیت شریف آن بزرگوار مخصوصاً فرزندان عالم و بزرگوار صبر جمیل از خداوند متعال خواستاریم.