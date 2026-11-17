به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سردار عزیزاله ملکی گفت: در پی شکایت اداره منابع طبیعی مبنی بر تصرف ۴۳۰ هزار متر مربع از اراضی ملی توسط تعدادی از اهالی در چند منطقه از روستای دژگاه واقع در شهرستان فراشبند، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی به همراه نماینده و کارشناس منابع طبیعی و هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و ۴۳۰ هزار متر مربع از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود را به بیت المال بازگرداندند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این خصوص چهار نفر متخلف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، بیان کرد: کارشناسان ارزش زمین‌های رفع تصرف شده را ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.