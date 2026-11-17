آخرین وضع طرحهای کلان انتقال آب استان کرمان و راهکار‌های تسریع در تکمیل و اجرای این طرح‌ها، با حضورمعاون آب و آبفای وزیر نیرو،بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در نشست استاندار کرمان با حضور جانباز، معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان مدیریت منابع آب ایران، ضمن بررسی روند پیشرفت طرح انتقال آب از خلیج فارس به کرمان، برای تکمیل جزئیات و عملیات باقی‌مانده این طرح تصمیم گیری شد تا طرح حداکثر تا پایان آذر آماده بهره‌برداری شود.

همچنین با توجه به ضرورت تأمین پایدار آب برای مناطق جنوبی استان و نقش این زیرساخت در پشتیبانی از توسعه و فعالیت‌های اقتصادی این مناطق، قرار شد تمهیدات و اقدامات اجرایی لازم برای آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب به جنوب استان کرمان تا پایان سال جاری فراهم شود.

استاندار کرمان با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای راهبردی تأمین آب استان ، هماهنگی و همکاری جدی مجموعه وزارت نیرو و دستگاه‌های استانی برای تحقق زمان‌بندی تعیین‌شده را خواستار شد.