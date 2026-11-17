به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس جامعه تورگردانان ایران در نشست هم‌اندیشی صنعت گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان و جامعه تورگردانان ایران، با اشاره به فعالیت بیش از دو دهه‌ای جامعه تورگردانان ایران گفت: این مجموعه با حدود ۳۵۰ دفتر عضو، با هدف جذب گردشگران خارجی و توسعه گردشگری ورودی فعالیت می‌کند و در حوزه‌های گردشگری تاریخی و فرهنگی، سلامت، زیارتی، طبیعت‌گردی و تور‌های ماجراجویانه برنامه‌های تخصصی دارد.

اکبر غمخوار با اشاره به تأثیر بحران‌های سال‌های اخیر از جمله کرونا و جنگ بر صنعت گردشگری کشور افزود: با وجود محدودیت‌ها و مشکلات پروازی، فعالان این حوزه تلاش کردند جریان ورود گردشگران خارجی به کشور متوقف نشود و حتی در شرایط دشوار نیز زمینه حضور گردشگران را فراهم کنند.

رئیس جامعه تورگردانان ایران با اشاره به چشم‌انداز احیای گردشگری در دوره پساجنگ افزود: باید از هم‌اکنون برای دوره رونق مجدد گردشگری برنامه‌ریزی کنیم؛ چراکه اصفهان با برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، زیارتی و ظرفیت‌های جدید تفریحی، توانایی میزبانی از طیف گسترده‌ای از گردشگران داخلی و خارجی را دارد.

غمخوار، دسترسی هوایی را یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های توسعه گردشگری بین‌المللی اصفهان دانست و گفت: گردشگران خارجی برای سفر به اصفهان به پرواز‌های مستقیم از پایتخت‌های مهم جهان نیاز دارند و در گذشته نیز بازار‌هایی مانند مالزی علاقه‌مند بودند به طور مستقیم وارد اصفهان شوند، اما نبود دسترسی مناسب هوایی مانع توسعه این ارتباطات شد.

وی پیشنهاد کرد با مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و حمایت دولت، زمینه مذاکره با شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای برقراری پرواز‌های مستقیم به اصفهان فراهم شود و در ماه‌های ابتدایی نیز از ظرفیت پرواز‌های چارتر، تضمین صندلی و مشارکت فعالان اقتصادی استان استفاده شود.

اکبر غمخوار همچنین تعیین تکلیف طرح راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ اصفهان را از دیگر ضرورت‌های توسعه گردشگری دانست و افزود: این طرح علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد گردشگران خارجی و داخلی، می‌تواند ارتباط اصفهان با پایتخت را تقویت کند و با کاهش زمان سفر، زمینه افزایش تعداد مسافران و رونق اقتصادی استان را فراهم آورد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری تنها به افزایش تعداد ورودی‌ها محدود نمی‌شود، افزایش مدت اقامت گردشگران را نیز ضروری دانست و افزود: باید با توسعه زیرساخت‌های اقامتی و طراحی برنامه‌های متنوع، مدت ماندگاری گردشگران خارجی در اصفهان را از یک یا دو روز به سه روز و بیشتر افزایش دهیم.