مرحله شهرستانی بیست‌وسومین المپیاد ملی مهارت در استان یزد، از ۳۰ آبان‌ماه به مدت چهار روز برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در ۳۹ رشته مهارتی برای راهیابی به مرحله استانی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول المپیاد ملی مهارت اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد از آغاز مرحله شهرستانی بیست‌وسومین المپیاد ملی مهارت از ۳۰ آبان تا سوم آذرماه خبر داد.

ابویی با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها در ۳۹ رشته اظهار کرد: آزمون‌های المپیاد عمدتاً به‌صورت عملی برگزار می‌شود و در برخی رشته‌ها نیز علاوه بر آزمون عملی، آزمون کتبی از داوطلبان گرفته خواهد شد.

وی افزود: مرکز شماره ۳ خواهران شهرستان یزد، مرکز دو منظوره آیت‌الله خامنه‌ای (ره) یزد و مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان زارچ، میزبان بخش عمده‌ای از این رقابت‌ها هستند. همچنین در برخی رشته‌ها آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای و در رشته رباتیک نیز پارک علم و فناوری استان، محل برگزاری مسابقات خواهد بود.

ابویی با بیان اینکه داوطلبان از شهرستان‌های مختلف استان یزد در مراکز تعیین‌شده به رقابت می‌پردازند، تصریح کرد: برگزیدگان مرحله شهرستانی در هر رشته به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند.

مسئول المپیاد ملی مهارت اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد در پایان با اشاره به آمادگی مراکز میزبان برای برگزاری این رقابت‌ها، برای تمامی شرکت‌کنندگان آرزوی موفقیت کرد.