مردم استان اصفهان در موج دویست‌وشصت‌ویکم اجتماعات شبانه، با حضور در خیابان‌ها و میادین، بار دیگر حمایت و پایبندی خود را به انقلاب اسلامی، آرمان‌های کشور و ارزش‌های ملی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این حضور گسترده که در فضایی آمیخته با شور و همبستگی برگزار شد، فرصتی برای تجدید پیمان مردم با آرمان‌های انقلاب و تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی بود.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات، حضور شبانه مردم در صحنه را پشتوانه‌ای معنوی برای نیرو‌های مسلح کشور دانستند؛ نیرو‌هایی که برای پاسداری از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران آماده دفاع از میهن هستند.