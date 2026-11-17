در نشست شورای آموزش و پرورش مهاباد، علاوه بر برنامه‌ریزی برای تجلیل از ۶۸ دانش‌آموز موفق در کنکور سراسری، موضوعاتی نظیر تأمین گرمایش ایمن مدارس، ایمنی تردد دانش‌آموزان و طرح‌های استعدادیابی ورزشی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در نشست شورای آموزش و پرورش مهاباد، با حضور مقامات مسئول، طیف گسترده‌ای از مسائل آموزشی، زیرساختی و ورزشی بررسی و برای پیگیری آنها تصمیماتی اتخاذ شد.

تجلیل از دانش‌آموزان برتر

در بخش حوزه علمی، اعلام شد که ۶۸ دانش‌آموز از مهاباد در سال جاری موفق به کسب رتبه زیر ۳۰۰۰ در کنکور سراسری شده‌اند که قرار است در مراسمی ویژه از تلاش‌های آنان تجلیل شود.

بهبود ایمنی و زیرساخت‌های آموزشی

در زمینه رفع مشکلات زیرساختی، تأمین گرمایش ایمن برای مدارس از اولویت‌های اصلی نشست بود. همچنین، با توجه به حساسیت تردد دانش‌آموزان، جابه‌جایی پل عابر پیاده در نزدیکی دبیرستان دخترانه فاطمیه جهت افزایش ایمنی بررسی شد. از دیگر تصمیمات این نشست، تمرکز بر استفاده از انرژی‌های پاک و ایجاد درآمد‌های پایدار برای مدارس و همچنین پیگیری مشکل سوخت تردد آموزگاران در مناطق روستایی جهت تداوم حضور منظم دانش‌آموزان بود.

حمایت از استعداد‌های ورزشی

در بخش ورزش مدارس هم با هدف شناسایی توانمندی‌ها، طرح استعدادیابی رایگان دانش‌آموزان مستعد در رشته والیبال به تصویب رسید تا مسیر رشد ورزشی دانش‌آموزان تسهیل شود.