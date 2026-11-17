به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حاجیه خانم هاجر رضایی مادر شهید سردار مرتضی رییسی بر اثر کهولت سن در ۸۷ سالگی به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این مادر صبور امروز بر روی دستان مردم ولایت مدار گرگان تشییع و در امام زاده عبدالله گرگان به خاک سپرده شد.

سردار شهید مرتضی رییسی مسول عملیات رزمی لشکر ۲۵ کربلا در سال ۱۳۶۸ در سن ۲۳ سالگی در اهواز به شهادت رسید.

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مراسم بدرقه پیر غلامان استان، امروز در صدا و سیمای گلستان برگزار شد.

پیر غلامان گلستانی برای شرکت در بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی و خادمان فرهنگ عازم ارومیه شدند.

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در نشست کمیسیون کارگری شهرستان رامیان که با موضوع بررسی حقوق عقب افتاده کارگران معدن گرانیت در این شهرستان برگزار شد، مقرر شد بزدوی بخشی از این مطالبات پرداخت شود.

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امروز دختران گلستانی به پاسداشت حماسه آفرین‌های شهدای ۸ سال دفاع مقدس از شهرستان‌های گالیکش، کلاله، رامیان و مینودشت عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

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علیخانی مدیر اجرایی کلان‌طرح نصر و مدیر گروه جهادی حقوقدانان مهر رضوی گفت: دو گروه بینایی‌سنجی و حقوقی گروه جهادی به مردم روستای گل افرای شهرستان بندرگز خدمات ارائه کردند.

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در کارگروه سلامت شهرستان کلاله بر ساماندهی سگ‌های ولگرد و بی صاحب تاکید شد.