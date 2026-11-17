رئیس کل دادگستری گیلان از آزادی ۷ زندانی جرائم غیرعمد در شهرستان رودبار خبر داد و در بازدید از دادگستری این شهرستان، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و صیانت از حقوق عامه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام و المسلمین یاری رئیس کل دادگستری گیلان امروز به همراه دادستان مرکز استان و تعدادی از معاونان قضایی، از دادگستری و دادسرای شهرستان رودبار بازدید کرد و در نشستی با حضور امام جمعه، فرماندار، شهردار و جمعی از مسئولان اجرایی و قضایی این شهرستان شرکت کرد.

امروز با حضور رئیس کل دادگستری گیلان در شهرستان رودبار، ۷ زندانی جرائم غیرعمد این شهرستان، آزاد و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

حجت الاسلام و المسلمین یاری رئیس کل دادگستری گیلان امروز ضمن حضور در بخش‌ها و واحد‌های مختلف دستگاه قضایی این شهرستان، با قضات و کارکنان این واحد‌ها دیدار و گفت‌و‌گو کرد و در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها، مسائل و چالش‌های موجود در حوزه‌های قضایی و اداری قرار گرفت.

وی در این بازدید، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، رعایت دقیق موازین قانونی، تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات شایسته و مطلوب قضایی به مردم تأکید کرد.

رئیس کل داگستری گیلان، در نشست بررسی مشکلات شهرستان رودبار با اشاره به جایگاه والای انسان در آموزه‌های دینی، گفت: هدف همه مسئولان باید ارائه خدمات بهینه به مردم و پیداکردن راهکار‌هایی برای تکریم شان و منزلت آن‌ها باشد.

حجت الاسلام و المسلمین یاری با اشاره به ضرورت رسیدگی به حقوق مردم و صیانت از حقوق عامه، افزود: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی حفاظت از انفال، بیت المال و حقوق عامه است.

وی با اشاره به مسائل مربوط به زمین‌ها و مستثنیات منابع طبیعی در روستای سی‌دشت شهرستان رودبار، بر ضرورت بررسی حقوق قانونی افرادی که حق بهره‌برداری از مراتع دارند و تفکیک موارد قانونی از ساخت و ساز‌ها و بهره برداری‌های غیرمجاز تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به تصرف برخی زمین‌ها و مراتع در منطقه، بر ضرورت پیگیری این امر از سوی دستگاه‌های متولی تأکید کرد و مقرر شد دستگاه قضایی به تخلفات احتمالی رسیدگی کند.

حجت الاسلام یاری در خصوص دریافت عوارض از مردم بومی محدوده آزادراه رودبار، افزود: هر گونه اقدام در این زمینه باید مستند به قانون و مصوبات مراجع ذی صلاح باشد و نمی‌توان خارج از چارچوب‌های قانونی تصمیم گیری کرد.

وی با تاکید بر ضرورت بررسی راهکار‌های قانونی برای کاهش مشکلات شهروندان بومی، گفت: پیشنهاد‌های مطرح شده از جمله بازنگری در شیوه اعمال عوارض و بررسی پلاک‌های بومی هم باید از مسیر‌های قانونی پیگیری شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حفاظت از بنا‌های تاریخی از جمله پل تاریخی سیاهرود، راه‌ها و زیرساخت‌های شهرستان رودبار، بر لزوم جلوگیری از تردد خودرو‌های سنگین خارج از ضوابط و صیانت از حقوق عمومی تصریح کرد.

بازدید از روستای خرشک و پل خشتی سیاهرود هم از دیگر برنامه‌های سفر رئیس کل دادگستری گیلان به شهرستان رودبار بود.