به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس راه استان مرکزی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی آزادراه‌ها از تصادفات استان گفت: ترمیم روکش آسفالت، رفع نواقص ایمنی و ارتقای برخی محور‌های پرتردد به بزرگراه، از مهم‌ترین مصوبات جلسه بررسی ایمنی آزادراه‌های استان است.

سرهنگ آشوری با بیان اینکه آزادراه‌ها تنها ۴ درصد از طول راه‌های استان، معادل ۲۵۹ کیلومتر را تشکیل می‌دهند، افزود: با وجود این سهم، ۲۵ درصد تصادفات استان در این محور‌ها رخ می‌دهد.

او ابراز داشت: در این جلسه، موضوع ترمیم روکش آسفالت در مقاطع دارای نقص و رفع نواقص ایمنی آزادراه‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

رئیس پلیس راه استان مرکزی همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای برخی محور‌های پرتردد به بزرگراه گفت: محور قدیم ساوه ـ همدان از جمله مسیر‌هایی است که با توجه به افزایش حجم تردد و سرعت خودروها، نیازمند ارتقای ایمنی و تبدیل به مسیر بزرگراهی است.