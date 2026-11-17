به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: بیماری دیابت و فشار خون بالا از شایع‌ترین عوامل بروز مشکلات کلیوی و رسیدن بیماران به مرحله نارسایی و نیاز به دیالیز است؛ از این رو سازمان بیمه سلامت برنامه‌های گسترده‌ای را از سطح پیشگیری تا درمان‌های پیشرفته تدوین کرده است.

علی جمشیدیان ادامه داد: افرادی که دچار مشکلات کلیوی شده و نیازمند دیالیز هستند، در شرایطی که بدون هرگونه پوشش بیمه‌ای باشند، به شکل رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

وی گفت:پس از ثبت نشان الکترونیک بیمار با کد ملی در سامانه‌های بیمه، تمامی خدمات دیالیز، داروها، آزمایش‌ها و خدمات جانبی در مراکز دولتی، خصوصی و خیریه متناسب با نوع مالکیت مرکز ارائه می‌شود و خدمات درج شده در بسته دیالیز بدون پرداخت هزینه از جیب بیمار خواهد بود.

مدیر کل بیمه سلامت استان اصفهان با تأکید بر رایگان بودن عمل پیوند کلیه در بخش دولتی افزود: تمامی هزینه‌های عمل جراحی پیوند کلیه در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی به‌طور کامل به همت سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین خدمات تشخیصی، دارویی و مراقبت‌های قبل و بعد از پیوند در مراکز دولتی کاملاً رایگان است و در مراکز غیردولتی و خصوصی نیز تحت پوشش ۸۰ درصدی بیمه قرار دارد.

جمشیدیان گفت: سازمان بیمه سلامت ایران در راستای حمایت از اهداکنندگان زنده کلیه، مبلغی را به عنوان پاداش اهدای کلیه از محل اعتبار صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج اختصاص داده است، این مبلغ که در ابتدای تشکیل صندوق ۴۰ میلیون تومان بود، در حال حاضر به ۱۱۰ میلیون تومان اصلاح شده و به اهداکنندگان زنده پرداخت می‌شود.

تعداد بیماران کلیوی نشان دار شده در بیمه سلامت استان اصفهان بیش از ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر گزارش شده است.