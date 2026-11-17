به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال وبختیاری،برای اجرای عملیات شبکه‌گذاری و تزریق گاز به راهدارخانه و نمازخانه گورشنگلی واقع در محور ارتباطی بروجن ـ لردگان، جریان گاز طبیعی مشترکان سه روستای شهرستان بروجن بخش گندمان فردا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ قطع خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه، روستا‌های له‌دراز، چشمه‌علی و سولیجان مشمول این قطعی موقت خواهند بود.

از مشترکان گرامی درخواست می‌شود با پیش‌بینی تمهیدات لازم، پیش از آغاز عملیات، شیر‌های وسایل گازسوز خود را بسته و از هرگونه دستکاری در تأسیسات گازرسانی خودداری کنند.