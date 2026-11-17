آیت‌الله العظمی جوادی آملی در پیامی، ارتحال آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی را ضایعه‌ای سنگین و رخدادی تلخ در تاریخ دانست و این مصیبت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله العظمی جوادی آملی درپی ارتحال آیت‌الله وحیدخراسانی در پیامی نوشت: ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (قدس سره) ضایعه سنگین و رخداد تلخ تاریخ بود.

این مصیبت بزرگ را به ساحت اقدس حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) و مراجع دینی جهان اسلام و حوزه‌های علمیه و امت اسلامی و ولایی، خصوصاً آقازاده‌های آن مرجع که از مدرسان نامدار فقاهت‌اند، تعزیت و علوّ درجه آن فقیه راحل و صبر جمیل بیت شریف مسئلت می‌شود.