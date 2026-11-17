به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، علی اصغری گفت: ساماندهی فعالیت وانت‌های میوه‌فروش در سنندج با هدف نظم‌بخشی به معابر شهری و روان‌سازی ترافیک آغاز می‌شود.

وی افزود: در این طرح، ۲۸ نقطه را در مناطق چهارگانه شهر برای استقرار وانت‌های میوه‌فروش تعیین کرده است

بر اساس این طرح در هر منطقه هفت محل مشخص برای فعالیت این صنف پیش‌بینی شده تا ضمن ساماندهی کسب‌وکار میوه‌فروشان از سد معبر و ایجاد اختلال در رفت‌وآمد شهروندان جلوگیری شود.