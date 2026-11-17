فرمانده سپاه امام رضا (ع) گفت: ۱۶۶ طرح عمرانی و محرومیت‌زدایی در خراسان رضوی طی یک سال گذشته اجرا شده است و این اقدامات به احیای ۶۶ روستا منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، سردار محمدرضا مهدوی، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد: اجرای ۲۲۵ هزار مترمربع طرح آسفالت جاده‌های روستایی، ۸۳ هزار مترمربع طرح انتقال آب و ۱۸۰ طرح پنل خورشیدی از دیگر اقدامات اعلام‌شده در حوزه سازندگی بوده است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) افزود: ۵۶۰ میلیارد تومان در ۱۱ طرح تولید محصولات دانش‌بنیان، در استان سرمایه‌گذاری شده است.

سردار مهدوی ادامه داد: در حوزه اجتماعی نیز نزدیک به ۲۰۰ هزار خدمت مشاوره‌ای در مراکز مشاوره معاونت اجتماعی سپاه ارائه شده و حدود ۲۵ هزار مشاوره در حوزه سبک زندگی و ازدواج انجام گرفته است. همچنین نزدیک به ۱۰۰ هزار خانواده از خدمات پیشگیرانه، بهره‌مند شده‌اند.

وی گفت: امسال ۱۰ مرکز مشاوره جدید در حوزه سبک زندگی و آسیب‌های اجتماعی راه‌اندازی می‌شود تا تعداد مراکز مشاوره بسیج در استان به ۱۷ مرکز برسد.

فعالیت بیش از ۷ هزار گروه جهادی در خراسان رضوی و ارائه خدمات درمانی به بیماران مناطق محروم نیز از دیگر محورهای گزارش فرمانده سپاه امام رضا (ع) بود.