سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: ۱۲ لشکر نظامی متشکل از ۶۰ تیپ از نیرو‌های تحت حمایت عربستان سعودی و صد‌ها خودرو و نفربر زرهی منهدم و میزان زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات ضبط شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از المیادین، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: ۱۲ لشکر نظامی متشکل از ۶۰ تیپ از نیرو‌های تحت حمایت عربستان سعودی و صد‌ها خودرو و نفربر زرهی منهدم و میزان زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات ضبط شد.

وی تاکید کرد: هدف این عملیات تأمین امنیت مناطقی است که نیرو‌های تحت حمایت عربستان سعودی حملات خود را از آنجا آغاز می‌کنند.

همچنین ، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای تصویری اعلام کرد:دشمن جنایتکار سعودی طی ۱۲ سال گذشته به تجاوز و محاصره ملت یمن ادامه داده است و با حملات هوایی، تشدید محاصره و ارتکاب ده‌ها کشتار، شدت جنایت و تجاوز خود را علیه ملت ما افزایش داده است.

ده‌ها هزار نیروی مزدور را برای حمله به مردم و نیرو‌های مسلح یمن بسیج کرده و از آنها با انواع سلاح و پوشش هوایی حمایت می‌کند و این اقدامات در راستای خدمت به طرح آمریکایی و صهیونیستی در منطقه و تسلط بر باب‌المندب و مناطق راهبردی یمن صورت گرفته و دشمن در این مسیر مرتکب جنایات هولناکی علیه اسیران در منطقه «ذوباب» و دیگر مناطق شده است.

در دفاع از کشور و ملت خود و برای صیانت از حاکمیت آن، نیرو‌های مسلح یمن با یاری خداوند متعال، عملیاتی با عنوان «و الله من ورائهم محیط» آغاز کردند که به فضل الهی با موفقیت همراه بود و نتایج زیر را به همراه داشت:

نخست: تأمین امنیت ۱۰ منطقه در استان‌های تعز و لحج با مساحت تقریبی ۷۱۰۰ کیلومتر مربع.

دوم: عقب راندن و نابودی ۱۲ دسته نظامی شامل ۶۰ تیپ از نیرو‌های مزدور دشمن سعودی که تحت نظارت افسر سعودی، «محمد طلال البلوی» قرار داشتند.

سوم: تخریب، از کار انداختن و تصاحب صد‌ها خودرو و نفربر و همچنین غنیمت گرفتن تعداد زیادی از تسلیحات، مهمات و تجهیزات.

هدف این عملیات کاملاً روشن بود یعنی تأمین امنیت مناطقی که حملات متجاوزانه مزدوران سعودی تحت فرماندهی افسران نظامی آنها از آنجا علیه شهروندان و نیرو‌های مسلح یمن انجام می‌شد.

نیرو‌های مسلح یمن این عملیات را در دفاع از کشور و ملت خود انجام دادند؛ این عملیات علیه برادرانمان در استان‌های جنوبی نیست و ما هیچ قصد خصمانه‌ای نسبت به برادرانمان در استان‌های جنوبی نداریم؛ چرا که آنها نیز مانند ما از اقدامات خودسرانه و تجاوزات دشمن سعودی آسیب دیده‌اند؛ لذا از تمامی برادرانمان در استان‌های جنوبی یمن دعوت و به آنها توصیه می‌کنیم که در برابر دشمن سعودی قیام کنند و اجازه ندهند از این استان‌ها برای رسیدن به اهداف پلید و بدخواهانه خود علیه ملت عزیز یمن استفاده کند.

نیرو‌های مسلح تأکید می‌کنند که جنایات هولناک دشمن سعودی که قاتل کودکان و زنان است، تنها عزم و اشتیاق و یقین ملت و نیرو‌های مسلح ما را برای توسعه تسلیحات و انتخاب هدف‌هایی دردناک‌تر برای دشمن سعودی افزایش می‌دهد.

ما عملیات‌های نظامی خود را به سوی عمق خاک عربستان سعودی ادامه خواهیم داد تا معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» را تحمیل کرده و مزدوران و افسران سعودی را هدف قرار دهیم، تا زمانی که تجاوز و محاصره ملت عزیز ما پایان یابد. همچنین به جهان تأکید می‌کنیم که در پی عقب‌نشینی دشمن سعودی و نیروهایش، دریانوردی در باب‌المندب امن‌تر شده است.»