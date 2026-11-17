در پیام تسلیت به مناسبت ارتحال مرجع عالیقدر شیعه؛
آیتالله کریمی جهرمی ارتحال آیتالله وحید خراسانی را ضایعهای جانسوز دانست
آیتالله علی کریمی جهرمی استاد سطوح عالی حوزه علمیه در پیام تسلیت خود به مناسبت ارتحال حضرت آیتاللهالعظمی وحید خراسانی، ایشان را وزنه شاخص فقاهت و پاسدار حریم معارف اهلبیت (ع) توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، آیتالله علی کریمی جهرمی استاد سطوح عالی حوزه با ابراز تأسف عمیق از خبر ارتحال مرجع بزرگ و والامقام، حضرت آیتاللهالعظمی وحید خراسانی، این واقعه را خبری تلخ، جانسوز و اندوهبار برای جامعه شیعیان دانست.
وی با اشاره به جایگاه والای این فقیه، وی را شخصیتی دانست که با طی کردن مدارج عالی علم و عمل در محضر فقها و اکابر حوزه علمیه نجف اشرف، به مقامی شامخ از معنویات و تهذیب نفس دست یافت.
متن پیام آیتالله کریمی جهرمی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
العُلَماءُ باقونَ ما بَقِیَ الدَّهرُ، أعیانُهُم مَفقودَةٌ، و أمثالُهُم فِی القُلوبِ مَوجودَةٌ
خبر تلخ و ناگوار ارتحال مرجع بزرگ و والامقام، وزنه شاخص فقاهت، حضرت آیتالله العظمی آقای وحید خراسانی، اعلیالله مقامه و حشرهالله مع أولیائه الطاهرین، اعلام شد؛ خبری تأثرانگیز، جانسوز و اندوهبار.
آن مرجع گرانقدر، مدارج عالی علم و عمل را در محضر فقها و اکابر نجف اشرف، همانند آیتالله العظمی آقای سید عبدالهادی شیرازی، قدسالله روحه، و دیگر بزرگان آن حوزه پرافتخار طی کرده و به مقامی شامخ از معنویات و تهذیب و صفای نفس واصل شده بود.
آن بزرگوار در مراتب ارتباط قلبی و پیوند عمیق با مخازن وحی و الهام الهی، جایگاهی رفیع داشت و زبانزد اهل معرفت و فضیلت بود. معرفت و شناخت او از اهلبیت عصمت و طهارت صلواتالله علیهم اجمعین در حدی بالا بود که اگر گفته شود او ذوب در ولایت علی و آل علی ارواحنالهمالفداء شده بود، گزاف نیست.
صیانت از کیان تشیّع و پاسداری از حریم معارف اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام، در کنار ارادت خالصانه و عمیق به ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، از ویژگیهای برجسته حیات علمی و معنوی آن فقیه فقید بود.
بذر علمیّت و فقاهت که در حوزه کهن و باسابقه نجف فراهم آورده بود، در حوزه مبارکه قم به بار نشست و تعالیم و اندیشههای عمیق او سبب تربیت شاگردان فاضل و پرمایهای در جامعه علمی و حوزههای مقدسه شد.
ولی وا اسفا که این مرجع بزرگوار را امروز از دست دادیم و به سوگ دردناکش نشستیم. البته که او از این دنیای فناپذیر به سرای باقی شتافت و با زاد و توشهای عظیم و سرمایهای گرانبها از فقاهت و قداست و ولایت اولیا و اصفیای الهی، فی جوارالله بار انداخت؛ آنجا که:
مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ
اینجانب، این ضایعه مؤلمه را به پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر ارواحنا فداه، حوزههای علمیه، عموم شیعیان و ارادتمندان ایشان، خصوصا بیت معظم و آقازادگان مکرّم و محترم آن فقید سعید تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن فقیه ربانی، رحمت واسعه، علوّ درجات و حشر با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مسئلت دارم.
هفتم جمادی الثانی ۱۴۴۸
علی کریمی جهرمی