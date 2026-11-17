آیت‌الله علی کریمی جهرمی استاد سطوح عالی حوزه علمیه در پیام تسلیت خود به مناسبت ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، ایشان را وزنه شاخص فقاهت و پاسدار حریم معارف اهل‌بیت (ع) توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آیت‌الله علی کریمی جهرمی استاد سطوح عالی حوزه با ابراز تأسف عمیق از خبر ارتحال مرجع بزرگ و والامقام، حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، این واقعه را خبری تلخ، جان‌سوز و اندوه‌بار برای جامعه شیعیان دانست.

وی با اشاره به جایگاه والای این فقیه، وی را شخصیتی دانست که با طی کردن مدارج عالی علم و عمل در محضر فقها و اکابر حوزه علمیه نجف اشرف، به مقامی شامخ از معنویات و تهذیب نفس دست یافت.

متن پیام آیت‌الله کریمی جهرمی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

العُلَماءُ باقونَ ما بَقِیَ الدَّهرُ، أعیانُهُم مَفقودَةٌ، و أمثالُهُم فِی القُلوبِ مَوجودَةٌ

خبر تلخ و ناگوار ارتحال مرجع بزرگ و والامقام، وزنه شاخص فقاهت، حضرت آیت‌الله العظمی آقای وحید خراسانی، اعلی‌الله مقامه و حشره‌الله مع أولیائه الطاهرین، اعلام شد؛ خبری تأثرانگیز، جان‌سوز و اندوه‌بار.

آن مرجع گران‌قدر، مدارج عالی علم و عمل را در محضر فقها و اکابر نجف اشرف، همانند آیت‌الله العظمی آقای سید عبدالهادی شیرازی، قدس‌الله روحه، و دیگر بزرگان آن حوزه پرافتخار طی کرده و به مقامی شامخ از معنویات و تهذیب و صفای نفس واصل شده بود.

آن بزرگوار در مراتب ارتباط قلبی و پیوند عمیق با مخازن وحی و الهام الهی، جایگاهی رفیع داشت و زبانزد اهل معرفت و فضیلت بود. معرفت و شناخت او از اهل‌بیت عصمت و طهارت صلوات‌الله علیهم اجمعین در حدی بالا بود که اگر گفته شود او ذوب در ولایت علی و آل علی ارواحنالهم‌الفداء شده بود، گزاف نیست.

صیانت از کیان تشیّع و پاسداری از حریم معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، در کنار ارادت خالصانه و عمیق به ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، از ویژگی‌های برجسته حیات علمی و معنوی آن فقیه فقید بود.

بذر علمیّت و فقاهت که در حوزه کهن و باسابقه نجف فراهم آورده بود، در حوزه مبارکه قم به بار نشست و تعالیم و اندیشه‌های عمیق او سبب تربیت شاگردان فاضل و پرمایه‌ای در جامعه علمی و حوزه‌های مقدسه شد.

ولی وا اسفا که این مرجع بزرگوار را امروز از دست دادیم و به سوگ دردناکش نشستیم. البته که او از این دنیای فناپذیر به سرای باقی شتافت و با زاد و توشه‌ای عظیم و سرمایه‌ای گران‌بها از فقاهت و قداست و ولایت اولیا و اصفیای الهی، فی جوارالله بار انداخت؛ آنجا که:

مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ

این‌جانب، این ضایعه مؤلمه را به پیشگاه مقدس حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه، حوزه‌های علمیه، عموم شیعیان و ارادتمندان ایشان، خصوصا بیت معظم و آقازادگان مکرّم و محترم آن فقید سعید تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن فقیه ربانی، رحمت واسعه، علوّ درجات و حشر با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مسئلت دارم.

هفتم جمادی الثانی ۱۴۴۸

علی کریمی جهرمی