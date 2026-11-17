به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته بسیج بیش از دو هزار برنامه در قالب ۳۰ عنوان برنامه و با رویکرد خدمت رسانی به مردم در استان مرکزی برگزار می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان در نشست خبری با تشریح برنامه‌های هفته بسیج، شعار محوری این هفته «بسیج جانفدای ایران، امید مستضعفان» است که که با محوریت سپاه استان و با مشارکت بسیجیان پایگاه‌های مقاومت، حوزه‌های مقاومت و نواحی مقاومت بسیج در ۱۲ شهرستان استان برگزار خواهد شد.

سرهنگ علی رسولی افزود: برگزاری میقات صالحین و حضور بسیجیان در میعادگاه‌های نماز جمعه، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، تجدید بیعت با فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار شهید محمد پاکپور در روستای دهسد شهرستان خنداب، تجلیل از بسیجان نمونه در قالب جشنواره ملی سلمان فارسی، تجلیل از خانواده شهید بسیجی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جنگ رمضان و کودتای دیماه سال گذشته که به شهادت رسیدند، تجلیل از همسران، مادران و خواهران شهدا و برگزاری ویژه برنامه خانواده و بانوی مقاوم از جمله این برنامه هاست.

او گفت: نمایش اقتدار و صَلابت بسیج برنامه محوری هفته بسیج در استان است که در چهارم آذر با حضور جانفدایان و ملت مبعوث شده و بسیجیان برگزار خواهد شد.

برگزاری یادواره شهدا، افتتاح طرح‌های محرومیت زدایی، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق کم برخوردار و روستایی، اجرای رزمایش سراسری آموزش جان‌فدایان، دیدار و سرکشی از خانواده شهدا، تجلیل از مادران پهلوان پَرور و غباروبی و گلباران مزار شهدا از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در استان است.

۲۹ آبان تا پنجم آذر بعنوان هفته بسیج نامگذاری شده است.