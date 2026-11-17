فرمانده انتظامی شهرستان میبد استان یزد، از کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و دستگیری متهم در بخش ندوشن شهرستان میبد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی گفت: ماموران انتظامی بخش ندوشن ضمن رصد اطلاعاتی متوجه اقدامات یک شکارچی شدند.

وی افزود: ماموران با گشت زنی هدفمند خودروی متهم را متوقف و در بازرسی از آن یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد در پایان خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهم تحویل مراجع قضایی شد.