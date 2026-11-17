به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جعفر محمودنژاداقدمی، مدیر امور حسابرسی مالیاتی مهاباد، با اعلام این خبر از مؤدیان مالیاتی درخواست کرد با مراجعه به سامانه‌های مربوط، نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه یا فرم‌های تبصره ۱۰۰ اقدام نمایند.

او همچنین با اشاره به اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» افزود: مؤدیان محترم می‌توانند هنگام تکمیل این فرم‌ها، با انتخاب پروژه‌های عمرانی، محل دقیق هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را مشخص کنند.

به گفته رئیس اداره امور مالیاتی مهاباد، یکی از طرح های تعریف‌شده در این طرح تاکنون به اتمام رسیده، اما طرح راه‌سازی «گاگش‌علیا» همچنان نیازمند تأمین اعتبار است. از این رو، از مؤدیان درخواست می‌شود در زمان تکمیل اظهارنامه یا فرم تبصره ۱۰۰، این طرح را انتخاب کنند تا مالیات پرداختی‌شان مستقیماً صرف تکمیل این مسیر روستایی شود.