استاندار کرمان از الناز حسینی‌پور، بانوی فوتسالیست کرمانی و عضو تیم ملی فوتسال دختران ایران که موفق به کسب نشان برنز المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ شده، قدر دانی کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی با حضور در فرودگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی و مراسم استقبال از الناز حسینی‌پور، بانوی ورزشکار کرمانی و عضو تیم ملی فوتسال دختران ایران، افتخارآفرینی این ورزشکار در رقابت‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ را ارج نهاد.

النازحسینی‌پور به همراه تیم ملی فوتسال دختران ایران در این رقابت‌ها موفق به کسب نشان برنز شد و با این دستاورد، نام استان کرمان را در عرصه ورزش ملی و بین‌المللی مطرح کرد.