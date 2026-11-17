فرمانده انتظامی ممسنی از دستگیری سارقان و کشف ۲۲ فقره سرقت کابل برق و اماکن خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سیدمحمد یوسفی بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق و اماکن خصوصی در سطح شهرستان، مأموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری ۴ نفر از سارقان شدند.

او افزود: متهمان در جریان تحقیقات و بازجویی انجام شده به ۲۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی ممسنی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان، بیان کرد: سارقان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.