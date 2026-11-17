ورزشکاران کاراته هرمزگان در مسابقات بین‌المللی تفلیس اوپن ۲۰۲۶ کشور گرجستان، چهار نشان ارزشمند در بخش‌های کاتا و کومیته کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در این دوره از مسابقات هلن قلی‌پور در بخش کومیته نشان طلا را از آن خود کرد.

همچنین دلوان جوذری در بخش کومیته نشان نقره و هلن قلی‌پور در بخش کاتا هم نشان برنز را بدست آوردند.

این موفقیت با مربیگری خانم یاسمن طالبی منصور رقم خورد.

محمدامین سلمانی‌زاده نیز در مسابقات بین‌المللی کاراته تفلیس اوپن ۲۰۲۶ کشور گرجستان موفق شد در رده سنی امید در بخش کومیته، وزن منفی ۶۷ کیلوگرم، مقام سوم و نشان برنز مسابقات را از آن خود کند.

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