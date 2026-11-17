به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دومین مرحله از طرح ملی مهتاب با هدف مدیریت هوشمند مصرف برق، کاهش تلفات انرژی و بهبود وضعیت شبکه توزیع برق، همزمان با سراسر کشور در شهرستان آبادان به اجرا درآمد.

مدیر اداره برق آبادان، ، از نصب ۴۰۰ دستگاه کنتور هوشمند برق در سطح شهرستان خبر داد و گفت: هوشمندسازی کنتورها امکان مدیریت بهتر بار مصرفی و پایش میزان مصرف برق مشترکان را فراهم می‌کند.

ثابتی، افزود: با نصب این کنتورها، میزان مصرف برق مشترکان از راه دور محاسبه و ثبت می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری مأموران قرائت کنتور به درب منازل برای ثبت میزان مصرف نخواهد بود.

وی با اشاره به اهداف اجرای طرح ملی مهتاب ادامه داد: این طرح با رویکرد هوشمندسازی شبکه توزیع برق و مدیریت دقیق‌تر مصرف انرژی دنبال می‌شود و از اهداف مهم آن می‌توان به افزایش پایداری شبکه برق‌رسانی و کاهش قطعی‌های برق اشاره کرد.

مدیر اداره برق آبادان همچنین شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را از دیگر محورهای اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: در جریان اجرای طرح، مصرف برق این مراکز نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از استفاده غیرمجاز از انرژی برق جلوگیری شود.

ثابتی بررسی وضعیت کنتورهای برق مشترکان خانگی و صنعتی را از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح دانست و افزود: کنتورهایی که دچار نقص یا اشکال فنی باشند، پس از بررسی، تعویض خواهند شد.

به گفته مدیر اداره برق آبادان، با مشترکانی که اقدام به دستکاری کنتورهای برق کرده باشند نیز مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

اجرای طرح ملی مهتاب در آبادان، در کنار توسعه کنتورهای هوشمند، با هدف نظارت دقیق‌تر بر مصرف انرژی، شناسایی تخلفات و استفاده بهینه از ظرفیت شبکه توزیع برق دنبال می‌شود؛ اقداماتی که می‌تواند در مدیریت بار شبکه و تأمین برق پایدار برای مشترکان نقش مؤثری داشته باشد.