واحد عملیاتی نوپوی یگان ویژه استان اصفهان، یک فرد مسلح را که با تیراندازی بی‌هدف در یکی از محلات شهر، موجب ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان شده بود، مهار و دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان ویژه استان اصفهان گفت: در پی اقدام یک فرد مسلح به تیراندازی بی‌هدف و ایجاد رعب و وحشت در یکی از محلات اصفهان، پلیس و واحد عملیاتی نوپوی یگان ویژه اصفهان با حضور به‌موقع و اجرای عملیات دقیق، این تهدید را مهار کردند.

سرهنگ سیروس قائدی افزود: با مدیریت مأموران عملیاتی و انجام مذاکرات لازم با فرد مسلح، وی بدون بروز تلفات یا آسیب جدی به شهروندان، دستگیر و مهار شد. متهم جهت طی مراحل قانونی و سیر رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

به گفته وی پلیس ویژه استان اصفهان همواره در راستای حفظ امنیت شهروندان و مقابله با عوامل اخلال‌گر، آماده و هوشیار است.