مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: ۹۲۰ بیمار قلبی تنفسی غیرعفونی در پی آلودگی هوا به بیمارستان‌های زیر پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مصیب رفیعی‌پور با اشاره به وضعیت تداوم آلودگی هوا اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته (تا ۸ صبح امروز ۲۶ آبان‌ماه)، در پی آلودگی هوا ۹۲۰ بیمار قلبی تنفسی غیرعفونی به مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: تعداد بار مراجعه‌کنندگان، نسبت به روزهای عادی، ۱۵ درصد رشد داشته است.

مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به روند افزایشی مراجعات در مراکز درمانی بیان کرد: این آمار به جز افرادی است که به بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کنند یا آسیب می‌بینند اما علامت‌دار نمی‌شوند.

رفیعی‌پور با بیان اینکه علائم آلودگی هوا در طولانی‌مدت بروز پیدا می‌کند، گفت: این افزایش مراجعات در بخش‌های قلبی و تنفسی غیرعفونی، زنگ خطری برای سلامتی است. در این روزها باید توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی بیش از پیش رعایت شود.