در روستای ملاحسنِ شهرستان سملقان در خراسان شمالی، جاروبافی که هنری کهن و ثبت‌شده در فهرست آثار ملی است، به منبعی برای اشتغال و درآمد اهالی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که حدود ۷۰ درصد خانوار‌های روستا در این حرفه فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این گزارش از روستای ملاحسن، جایی که سال‌هاست با محصول جارو شناخته می‌شود، روایت می‌کنیم. با رسیدن فصل برداشت، مزرعه به کارگاهی خانوادگی تبدیل می‌شود و زنان و مردان در کنار یکدیگر در مراحل مختلف کار مشارکت می‌کنند.

محصول نهایی پس از آماده‌شدن، از ملاحسن راهی بازار می‌شود؛ جارو‌هایی که ساخت هرکدامشان حاصل ساعت‌ها کار و تجربه است. اهالی روستا در بخش‌های مختلف، از فعالیت در مزرعه و برداشت تا بافت و ساخت جارو، سهم دارند.

جاروبافی در ملاحسن تنها یک محصول نیست، بلکه بخشی از هویت روستاست؛ هنری که نسل‌به‌نسل منتقل شده و امروز برای بسیاری از خانواده‌های این آبادی اشتغال و درآمد به همراه دارد.