به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس هیئت سوارکاری استان یزد گفت: در هفته هشتم مسابقات اسب‌دوانی پاییزه یزد، ۷۳ رأس اسب از ۱۲ استان کشور در میدان رقابت حاضر شدند.

ابوطالبی افزود: چابک‌سواران در این هفته از مسابقات، در قالب شش دور و در مسافت هزار و ۴۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها در مجموعه سوارکاری صفائیه یزد، گفت: مسابقات کورس پاییزه یزد طی هشت هفته برگزار شد و در مجموع، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی برای این دوره از رقابت‌ها اختصاص یافت.

در پایان این مسابقات نیز از قهرمانان و مالکان اسب‌های برتر با اهدای جام و جوایز نقدی تجلیل شد.