به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمود نجفی‌عرب گفت: اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را دچار چالش کرده است.

­رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تقدم ثبت سفارش به واردات کالا در این قانون، مشکلات و پرونده‌های متعددی را ایجاد کرده است.

­رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین افزود: نزدیک ۲ میلیارد دلار محصول آرایشی و بهداشتی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.