به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای غلامرضا فلاح رئیس کانون شاعران آئینی قم گفت: بیست‌وسومین اجلاسیه پیرغلامان حسینی با حضور مداحان، ذاکران و خادمان اهل‌بیت (ع) از سراسر کشور در ارومیه برگزار می‌شود و ۱۰ نفر از پیرغلامان حسینی استان قم نیز در این رویداد حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به تغییر شرایط سنی حضور در این اجلاسیه افزود: در دوره‌های گذشته، شرط سنی شرکت‌کنندگان ۷۵ سال به بالا بود که امسال این شرط به ۶۵ سال به بالا کاهش یافته است.

اجلاسیه پیرغلامان حسینی فرصتی برای گردهمایی ذاکران و مداحان اهل‌بیت (ع) از اقوام و مناطق مختلف کشور است تا هر یک با زبان، گویش، آداب و رسوم بومی خود به مدح حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بپردازند و جلوه‌هایی از تنوع فرهنگی و آیینی ایران در ارادت به فرهنگ عاشورا را به نمایش بگذارند.