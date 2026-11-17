مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از ذخیره‌سازی حدود ۶۰ میلیون لیتر نفت سفید در استان‌های در معرض تنش گازی خبر داد و گفت: ظرفیت ذخیره‌سازی گاز مایع نیز برای تأمین سوخت جایگزین در شرایط اضطراری افزایش یافته است.

محمدصادق عظیمی‌فر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت مناطق فاقد شبکه گازرسانی در فصل سرد سال گفت: تأمین نفت سفید و گاز مایع برای خانوار‌های ساکن در مناطق دورافتاده و مناطقی که از پوشش شبکه گاز طبیعی برخوردار نیستند، مطابق روال گذشته انجام می‌شود.

وی افزود: امسال با توجه به احتمال بروز تنش گازی در برخی استان‌ها، ذخایر نفت سفید این استان‌ها نیز افزایش یافته و حدود ۶۰ میلیون لیتر نفت سفید ذخیره‌سازی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: ظرفیت ذخیره‌سازی گاز مایع در انبار‌های استان‌ها و استان‌های معین نیز تا حد زیادی تکمیل شده است تا در صورت بروز هرگونه چالش در تأمین گاز، امکان تأمین سوخت جایگزین برای بخش‌های مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان فراهم باشد.