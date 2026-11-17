در پایان مسابقات قهرمانی کشور آب‌های آرام بانوان در دریاچه آزادی، تیم تهران در هر دو رده سنی بزرگسالان و جوانان قهرمان شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی کشور آب‌های آرام در بخش بانوان رده سنی جوانان و بزرگسالان با حضور بی‌سابقه بیش از ۱۶۰ ورزشکار از ۲۲ استان کشور امروز ۲۶ آبان در دریاچه آزادی برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها ورزشکارانی از استان‌های تهران، گیلان، کرمانشاه، بوشهر، مازندران، لرستان، همدان، البرز، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خوزستان، قم، لرستان، اردبیل و گلستان حضور داشتند.

مسابقات در بخش کایاک و کانو تکنفره و دونفره در مسافت ۵۰۰ و ۲۰۰ متر انجام شد. پس از برگزاری ۳۰ دور رقابت چهره نفرات و تیم‌های برتر مشخص شد.

در رده سنی بزرگسالان تیم تهران با ۱۱۲ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد، آذربایجان‌شرقی با ۹۲ امتیاز نائب‌قهرمان شد و گیلان با ۸۸ امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

در رده سنی جوانان تیم تهران با ۱۱۲ امتیاز قهرمان شد، گیلان با ۱۰۲ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و همدان با ۸۵ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

در پایان رقابت‌ها مراسم توزیع مدال و کاپ برگزار شد و ورزشکاران و تیم‌ها مدال و کاپ خود را از دستان مسئولین و اعضای هیات رئیسه فدراسیون و روسای هیات‌های قایقرانی دریافت کردند.

نتایج مسابقات تک نفره و انفرادی به شرح زیر است:

مسابقات در بخش کایاک و کانو تکنفره و دونفره در مسافت ۵۰۰ و ۲۰۰ متر انجام شد. در ادامه مسابقات قایقران در دور فینال رقابت کردند و برترین‌ها مشخص شدند.

در رقابت کانوی یک‌نفره ۵۰۰ متر زهرا اصلانی از تهران با زمان ۲:۲۴.۳۴۰ دقیقه مقام اول، دنیا جوکار از البرز با زمان ۲:۳۳.۵۱۰ دقیقه مقام دوم و شیما داناپور از آذربایجان شرقی با زمان ۲:۳۷.۱۶۰ دقیقه مقام سوم را به دست آوردند.

در فینال کانوی یک‌نفره ۵۰۰ متر جوانان رها موسی‌رضایی از گیلان با زمان ۲:۳۱.۴۸۰ دقیقه مدال طلا، طناز جوان از تهران با زمان ۲:۳۳.۹۲۰ دقیقه مدال نقره و آوا قدیانی از البرز با زمان ۲:۴۰.۳۱۰ دقیقه مدال برنز را به دست آوردند.

در دور فینال کانوی یک‌نفره ۲۰۰ متر بزرگسالان هیوا افضلی از کرمانشاه با زمان ۵۲.۳۴۰ ثانیه، مائده شورگشتی از تهران با زمان ۵۲.۸۲۰ ثانیه و نسترن خیرالهی از مازندران با زمان ۵۵.۷۹۰ ثانیه اول تا سوم شدند.

در فینال کایاک یک‌نفره ۵۰۰ متر بزرگسالان ترنم اکبرزاده از تهران با زمان ۲:۰۸.۷۹۰ دقیقه صاحب مدال طلا شد، آیناز گرامی از آذربایجان شرقی با زمان ۲:۱۶.۲۰۰ دقیقه مدال نقره گرفت و ترانه بازداری از لرستان با زمان ۲:۱۹.۳۰۰ دقیقه مدال برنز به دست آورد.

در فینال کانوی یک‌نفره ۲۰۰ متر جوانان آیلین اشتری از تهران با زمان ۵۶.۳۵۰ ثانیه مقام اول، ستایش طهماسبی از البرز با زمان ۵۹.۴۹۰ ثانیه مقام دوم و فاطمه سالاری‌پور از هرمزگان با زمان ۵۹.۹۴۰ ثانیه مقام سوم را کسب کردند.

در فینال کایاک یک‌نفره ۵۰۰ متر جوانان مریم آقایی از تهران با زمان ۲:۰۷.۶۸۰ دقیقه مدال طلا، نازنین موسی‌زاد از گیلان با زمان ۲:۱۸.۹۲۰ دقیقه مدال نقره و سارا ابراهیمی از البرز با زمان ۲:۲۶.۴۴۰ دقیقه مدال برنز به دست آوردند.

در فینال کایاک دونفره ۵۰۰ متر بزرگسالان فاطمه موسوی و ترنم اکبرزاده از تهران با زمان ۱:۵۸.۲۵۰ دقیقه مقام اول، رقیه مستحصن و رها جعفرزاد از گیلان با زمان ۲:۱۹.۵۷۰ دقیقه مقام دوم و سپینود مشیرفر و آیسا نصیری از البرز با زمان ۲:۳۱.۰۲۰ دقیقه مقام سوم را به دست آوردند.

در کانوی دونفره ۵۰۰ متر بزرگسالان زهرا اصلانی و مهرناز صدیق فرشیان از تهران با زمان ۲:۱۹.۰۱۰ دقیقه، دنیا جوکار و نیایش طهماسبی از البرز با زمان ۲:۲۸.۳۸۰ دقیقه و ثنا زارع و شیما داناپور از آذربایجان شرقی با زمان ۲:۳۸.۸۱۰ دقیقه صاحب مدال طلا، نقره و برنز شدند.

در رقابت فینال کایاک یک‌نفره ۲۰۰ متر بزرگسالان هلیا طالبی از تهران با زمان ۴۵.۸۹۰ ثانیه، آنیتا آبادی از بوشهر با زمان ۵۱.۶۰۰ ثانیه و یاس شافعی از گیلان با زمان ۵۱.۸۲۰ ثانیه روی سکو رفتند.

در فینال کایاک یک‌نفره ۲۰۰ متر جوانان یسنا شبان از تهران با زمان ۴۴.۶۶۰ ثانیه مقام اول، شایلی قنبرزاد از گیلان با زمان ۴۷.۹۸۰ ثانیه مقام دوم و باران پرون از البرز با زمان ۴۹.۳۷۰ ثانیه مقام سوم را به دست آوردند.

در کانوی دونفره ۵۰۰ متر جوانان آیلین اشتری و فاطمه مازینی از تهران با زمان ۲:۲۱.۴۶۰ دقیقه اول، ماه‌تیسا شیخی و رها موسی رضایی از گیلان با زمان ۲:۴۴.۵۶۰ دقیقه دوم و فاطمه سالاری‌پور و رونیا اسماعیل‌پور از هرمزگان با زمان ۲:۴۵.۸۲۰ دقیقه سوم شدند.

در کایاک دونفره ۵۰۰ متر جوانان پریا رادسرشت و مریم آقایی از تهران با زمان ۱:۵۵.۰۷۰ دقیقه مدال طلا، شایلی قنبرزاده و نازنین موسی‌زاد از گیلان با زمان ۲:۰۲.۲۲۰ دقیقه مدال نقره و سارا ابراهیمی و باران پرون از البرز با زمان ۲:۰۸.۴۲۰ دقیقه مدال برنز به دست آوردند.

بر این اساس مسابقات قهرمانی کشور آب‌های آرام بانوان در دریاچه آزادی به پایان رسید و تا دقایقی دیگر مراسم توزیع مدال با اعلام تیم‌های برتر در رده‌سنی بزرگسالان و جوانان برگزار می‌شود.