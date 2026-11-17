رئیس اداره نظارت بر امور شعب سیار اداره کل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: برای ۴ نانوایی متخلف شهر بندرعباس پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی فرستاده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ وحید محمدی به بازرسی از هفت واحد نانوایی شهر بندرعباس اشاره کرد و افزود: کیفیت نان، رعایت اصول بهداشتی، نظافت محیط نانوایی و همچنین رعایت وزن قانونی چانه نان، از جمله مواردی بود که به صورت میدانی ارزیابی شد.

وی گفت: بر اساس قوانین و مصوبات، امکان افزایش جریمه‌ها تا ۱۰ برابر، متناسب با نوع تخلف و شرایط پرونده، وجود دارد.

رئیس اداره نظارت بر امور شعب سیار اداره کل تعزیرات حکومتی هرمزگان کم‌فروشی در وزن چانه نان را از تخلفات مهم دانست و افزود: در بازدید میدانی وزن چانه‌ها و عملکرد ترازو‌ها بررسی، و بر ضرورت رعایت وزن مصوب و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید شد.

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