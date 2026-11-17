

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، سه‌شنبه ۲۶ آبان با برگزاری پنج دیدار در شهر‌های مختلف آغاز شد.

استقلال کازرون در هفته چهارم میزبان نام‌آوران مشهد بود. شاگردان صادق شاه‌نشین در این مسابقه با بهره‌گیری از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران خود، نمایش خوبی ارائه دادند و با نتیجه ۳۴-۲۶ به برتری رسیدند تا ضمن کسب چهارمین برد متوالی خود در لیگ برتر، همچنان صدرنشین جدول رده‌بندی باقی بمانند.

مس کرمان نیز در این هفته از پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب پذیرایی کرد. نارنجی‌پوشان کرمانی که در این دیدار عملکرد برتری داشتند، موفق شدند با نتیجه ۳۴-۲۶ حریف خود را شکست دهند و با این پیروزی، شمار امتیازات خود را به عدد ۶ برسانند.

تیم بدون امتیاز نفت امیدیه در هفته چهارم نیز در کسب نتیجه ناکام ماند. سپاهان نوین اصفهان که این هفته مهمان نفت امیدیه بود، با ایجاد اختلاف در دقایق ابتدایی مسابقه، نبض بازی را در اختیار گرفت. نفت امیدیه، اما در نیمه دوم و در دیداری جذاب و هیجان‌انگیز، اختلاف را کاهش داد، ولی در نهایت این مسابقه با نتیجه ۳۱-۲۹ به سود سپاهان نوین به پایان رسید.

دیگر میزبان ناکام هفته چهارم، مقاومت شهرداری تبریز بود. این تیم که در سالن خانگی خود رو در روی هپکو اراک قرار گرفته بود، از ابتدا تحت تأثیر عملکرد خوب شاگردان سمیعی قرار گرفت. هپکو با ایجاد اختلاف گل و تسلط بر جریان بازی، موفق شد در پایان با نتیجه ۲۷-۲۱ میزبان خود را شکست دهد.

یکی از نزدیک‌ترین دیدار‌های این هفته در زرند برگزار شد. میدکوفرآور زرند در حالی از نیروی زمینی تهران پذیرایی می‌کرد که دو تیم با تمام توان در میدان حاضر شدند و در پایان این رقابت نزدیک، تیم میدکوفرآور موفق شد با نتیجه ۲۹-۲۸ حریف خود را از پیش رو بردارد و دومین شکست پیاپی را به نیروی زمینی تحمیل کند.

تنها دیدار باقی‌مانده از هفته چهارم لیگ برتر نیز فردا (چهارشنبه ۲۷ آبان) از ساعت ۱۵:۰۰ در گچساران میان تیم‌های نفت و گاز این شهر و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان برگزار خواهد شد.

نتایج کامل دیدار‌های امروز لیگ برتر هندبال مردان به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵

استقلال کازرون ۳۴-۲۶ نام‌آوران مشهد

مس کرمان ۳۴-۲۶ پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب

نفت امیدیه ۲۹-۳۱ سپاهان نوین اصفهان

مقاومت شهرداری تبریز ۲۱-۲۷ هپکو اراک

میدکوفرآور زرند ۲۹-۲۸ نیروی زمینی تهران