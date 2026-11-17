آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان سنندج با حضور فرمانده انتظامی استان، فرماندار سنندج و جمعی از مسئولان انتظامی و اجرایی استانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار الهی فرمانده انتظامی کردستان در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های سرهنگ کامبیز رستم نیا فرمانده سابق انتظامی شهرستان سنندج، بر ضرورت ارتقای نظم و امنیت عمومی، تقویت تعامل با مسئولان و جلب اعتماد و رضایتمندی شهروندان تأکید کرد.

در پایان این مراسم، سرهنگ "طیب محمدی" به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان سنندج معرفی و از خدمات فرمانده سابق این شهرستان تجلیل شد.