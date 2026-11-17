



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نخستین آیین نکوداشت شهدای قهرمان، فرماندهان و دانشمندان جان‌فدای ایران با محوریت گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام استان فارس در جنگ‌های دوم وسوم تحمیلی و همچنین پاسداشت شهدای مظلوم ورزشگاه لامرد، باعنوان سرو‌های سرخ باحضور خانواده‌های شهدا، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، مسئولان کشوری و استانی در تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد .