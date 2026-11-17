«به همین سادگی» اثر بانوی کهگیلویه و بویراحمدی به چهاردهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران راه یافت.

راهیابی اثر مستندساز کهگیلویه و بویراحمدی به جشن سینمای مستند ایران

راهیابی اثر مستندساز کهگیلویه و بویراحمدی به جشن سینمای مستند ایران





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایمان هاشم‌پور مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان گفت: جشن مستقل سینمای مستند ایران از رویدادهای تخصصی و صنفی مهم این حوزه به شمار می‌رود که با همکاری انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران و در چارچوب خانه سینما برگزار می‌شود.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این جشن با هدف ارزیابی، معرفی و انتخاب آثار برتر سینمای مستند ایران و به شیوه فرهنگستان برگزار می‌شود و بستری برای دیده‌شدن آثار مستندسازان کشور فراهم می‌کند.

هاشم‌پور با بیان اینکه مستند به همین سادگی به کارگردانی و پژوهش لیلا رضوی‌پور مستند ساز هم استانی به این رویداد راه یافت،گفت: این مستند زندگی مجید معرفی، معلم عشایری در منطقه روستای نازمکان شهرستان گچساران را روایت می‌کند و به تلاش‌های این معلم برای آموزش دانش‌آموزان در شرایط دشوار زندگی عشایری و امید او به ساختن آینده‌ای بهتر می‌پردازد.