مرحله دوم رقابت‌های لیگ بسکتبال دختران نوجوان کشور از روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه تا یکشنبه اول آذرماه، در سالن شادروان علی حمیدی مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، در این مرحله، تیم‌های آویژه صنعت پارسا مشهد، نیلان جم مشهد، مهگل البرز، خانه بسکتبال شاهرود و خانه بسکتبال گیلان در گروه A برای کسب سهمیه صعود به مرحله بعد به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

بر اساس شیوه برگزاری مسابقات، سه تیم برتر این گروه جواز حضور در مرحله بعد را کسب خواهند کرد و دو تیم دیگر از ادامه رقابت‌ها بازمی‌مانند.

حضور دو نماینده از مشهد در این گروه، فرصتی برای بسکتبال دختران خراسان رضوی خواهد بود تا با بهره‌مندی از امتیاز میزبانی، برای صعود به مرحله بعد رقابت‌های کشوری تلاش کنند.