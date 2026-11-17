برخورد دو قطار در نزدیکی ایستگاه اصلی قطار پراگ، پایتخت جمهوری چک، موجب زخمی شدن حدود ۴۶ نفر از جمله ۲ راهبر قطار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از آناتولی، برخورد دو قطار در نزدیکی ایستگاه اصلی قطار پراگ، پایتخت جمهوری چک، موجب زخمی شدن حدود ۴۶ نفر از جمله ۲ راهبر قطار شد.

حال ۴ نفر از زخمی‌ها وخیم اعلام شده است. به دنبال این حادثه، ترافیک در خط آسیب دیده به حالت تعلیق درآمده است و احتمال داده می‌شود که اختلال‌ها چند ساعت طول بکشد و ده‌ها خطر دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. قطار‌های مسافت طولانی هم به ایستگاه‌های دیگر در پراگ هدایت می‌شوند. وزیر حمل و نقل چک این برخورد را «حادثه‌ای بسیار جدی» توصیف کرد و از بررسی علت این حادثه خبر داد.

رسانه‌های جمهوری چک گزارش دادند دو قطار صبح سه‌شنبه در نزدیکی ایستگاه اصلی قطار پراگ با هم برخورد کردند، ده‌ها مسافر زخمی شدند و حال چندین نفر از آنها وخیم است.

سخنگوی خدمات اورژانس پراگ اعلام کرد: همه مجروحان به به بیمارستان‌های پایتخت منتقل شدند و همه مسافران هر دو قطار تخلیه شدند.

به گفته وی، برخی از مجروحان در وضع وخیمی هستند.

ایوان بدناریک Ivan Bednarik، وزیر حمل و نقل جمهوری چک این برخورد را یک «حادثه بسیار جدی» توصیف کرد وگفت : که درمان مجروحان اولویت فوری است.

وی از واکنش نیرو‌های اورژانس قدردانی و اعلام کرد: بازرسی راه‌آهن در حال بررسی علل و شرایط این برخورد است.

ترافیک در خط آسیب دیده به حالت تعلیق درآمده است و انتظار می‌رود اختلالات چند ساعت طول بکشد و ده‌ها خطر دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. قطار‌های مسافت طولانی نیز به ایستگاه‌های دیگر در پراگ هدایت می‌شوند.