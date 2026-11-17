وی با اشاره به جایگاه علمی این عالم بزرگوار، خاطرنشان کرد: ایشان در طول عمر خویش، با تمرکز بر حوزه تعلیم، چهره‌های علمی متعددی را در حوزه‌های علمیه پرورش دادند که هر یک از آنها همچون چراغی از علم و دانش در مسیر هدایت مردم هستند.

متن پیام آیت‌الله سبحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا للّه وانا إليه راجعون

درگذشت عالم ربانى مرجع عاليقدر آيت اللّه العظمى آقاى وحيد خراسانى (قدس سره) تأثر و تأسف همگانى را برانگيخت.

آن مرجع عاليقدر در طول عمر در ارشاد و هدايت مردم تلاش مؤثرى داشت و در حوزه علميه در قلمرو تعليم، شخصيت هاى علمى را پرورش داد كه هر كدام چراغى از علم و دانش هستند.

به همين مناسبت مراتب تسليت خود را به محضر ولى اللّه الأعظم ولى عصر (عجل اللّه

تعالى فرجه الشريف) و بزرگان حوزه علميه و كليه علاقمندان تقديم مى داريم.

براى روح پاك آن مرجع عظيم الشأن رضوان و رحمت واسعه الهى و براى بيت شريف آن بزرگوار مخصوصاً فرزندان عالم و بزرگوار صبر جميل از خداوند متعال خواستاريم.

عاش سعيداً ومات سعيداً

قم / 26 آبان 1405 ش

جعفر سبحانى