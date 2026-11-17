آیتالله جعفر سبحانی:
آیتالله وحید خراسانی در تربیت چهرههای علمی نقشی موثر داشت
آیتالله العظمی جعفر سبحانی در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت آیتاللهالعظمی وحید خراسانی، وی را عالمی ربانی خواند که با تلاش بیشمار در مسیر ارشاد مردم و پرورش شاگردان برجسته در حوزه علمیه، میراث ماندگاری از خود به جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، آیتالله جعفر سبحانی با ابراز تأسف و تأثر از ارتحال مرجع عالیقدر، آیتاللهالعظمی وحید خراسانی (قدس سره)، بر نقش مؤثر ایشان در هدایت و ارشاد جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه علمی این عالم بزرگوار، خاطرنشان کرد: ایشان در طول عمر خویش، با تمرکز بر حوزه تعلیم، چهرههای علمی متعددی را در حوزههای علمیه پرورش دادند که هر یک از آنها همچون چراغی از علم و دانش در مسیر هدایت مردم هستند.
متن پیام آیتالله سبحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا للّه وانا إليه راجعون
درگذشت عالم ربانى مرجع عاليقدر آيت اللّه العظمى آقاى وحيد خراسانى (قدس سره) تأثر و تأسف همگانى را برانگيخت.
آن مرجع عاليقدر در طول عمر در ارشاد و هدايت مردم تلاش مؤثرى داشت و در حوزه علميه در قلمرو تعليم، شخصيت هاى علمى را پرورش داد كه هر كدام چراغى از علم و دانش هستند.
به همين مناسبت مراتب تسليت خود را به محضر ولى اللّه الأعظم ولى عصر (عجل اللّه
تعالى فرجه الشريف) و بزرگان حوزه علميه و كليه علاقمندان تقديم مى داريم.
براى روح پاك آن مرجع عظيم الشأن رضوان و رحمت واسعه الهى و براى بيت شريف آن بزرگوار مخصوصاً فرزندان عالم و بزرگوار صبر جميل از خداوند متعال خواستاريم.
عاش سعيداً ومات سعيداً
قم / 26 آبان 1405 ش
جعفر سبحانى