غلامرضا فرخی، قهرمان پرافتخار کشتی فرنگی ایران و دارنده دو مدال طلای رقابت‌های جهانی، به تیم کشتی فرنگی استقلال قم پیوست تا در ادامه رقابت‌های لیگ برتر برای آبی‌پوشان به میدان برود.

غلامرضا فرخی، به استقلال قم پیوست

غلامرضا فرخی، به استقلال قم پیوست





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در ادامه تقویت تیم‌های کشتی باشگاه استقلال برای حضور قدرتمند در رقابت‌های لیگ برتر، این بار تیم کشتی فرنگی استقلال قم با جذب غلامرضا فرخی یکی از چهره‌های مطرح کشتی فرنگی ایران، ترکیب خود را تقویت کرد.

فرخی که سابقه کسب دو مدال طلای رقابت‌های جهانی را در کارنامه دارد، با پیوستن به استقلال قم، در ادامه مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی روی تشک خواهد رفت تا آبی‌پوشان از توانایی‌های این کشتی‌گیر پرافتخار بهره ببرند.