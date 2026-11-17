به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل‌های برق شبکه هوایی در میبد بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با کار اطلاعاتی، و بررسی دوربین‌های مدار بسته سه متهم را شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی، آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد خاطرنشان کرد: سارقان در بازجویی‌های پلیسی به چهار فقره سرقت کابل برق شبکه هوایی از مکان‌های مختلف شهر میبد اعتراف کردند.

گلمحمدی از تشکیل پرونده قضایی و ارسال آن به دادسرا خبر داد.