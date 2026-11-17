هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، دومین جلسه بررسی گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سیاست‌های کلی انرژی را با ارائه توضیحات سرپرست وزارت نفت، مدیرعامل شرکت ملی گاز و رئیس سازمان بهینه‌سازی، ادامه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه امروز (۲۶ آبان ۱۴۰۵) هیئت عالی نظارت که به ریاست دکتر عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای قضاییه، مقننه و همچنین سرپرست وزارت نفت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزار شد.

در این جلسه گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع قرائت شد، که در آن با اشاره به وظیفه هیئت عالی نظارت در جهت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی انرژی، به موضوع تاب‌آوری انرژی، ذی‌نفع‌سازی مردم از منافع بهینه‌سازی انرژی، تدوین برنامه ملی بهره‌وری و طرح‌های کوتاه مدت و بلندمدت، پرداخته شده است.

در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت دیدگاه‌ها و سوالات خود در خصوص تحقق اهداف سیاست‌های کلی انرژی و تامین نیاز‌های جامعه، تقویت سرمایه‌گذاری در کشف و استخراج همراه با صیانت در برداشت از منابع ملی، مدیریت نظام توزیع و ارائه مشوق‌های موثر برای فرهنگسازی الگوی بهینه مصرف، را مطرح کردند.

بنابر این گزارش دکتر حمید بورد سرپرست وزارت نفت، دکتر توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز و دکتر سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به ارائه توضیحات خود و پاسخ به سوالات اعضای هیئت عالی نظارت پرداختند و مقرر شد پیشنهاد‌های مطرح شده در گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع به دستگاه‌های متولی انرژی ارسال شود و این کمیسیون بررسی‌های خود را ادامه دهد.

در ابتدای این جلسه، دکتر کدخدایی با گرامیداشت یاد و خاطر شهدا به ویژه امام شهید، ارتحال حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی، را به رهبر معظم انقلاب، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم ایشان به ویژه آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تسلیت گفت.